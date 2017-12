Contra a Austrália, Brasil tenta vencer e convencer A performance na estréia decepcionou torcedores, críticos, adversários e até os próprios jogadores. Por isso, a seleção brasileira entra em campo neste domingo, para enfrentar a Austrália, querendo vencer e convencer. O jogo em Munique, válido pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo da Alemanha, começa às 13 horas (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo da Globo, SporTV, ESPN Brasil e Bandsports. Frustrando toda a expectativa em torno dela, a seleção brasileira não fez uma grande partida na estréia na Copa. Mesmo assim, venceu a Croácia por 1 a 0, na última terça-feira, em Berlim. Com isso, o Brasil tem os mesmos 3 pontos da Austrália, que derrotou o Japão por 3 a 1, mas ocupa o segundo lugar do grupo por ter menor saldo de gols. De qualquer maneira, uma vitória sobre a Austrália neste domingo praticamente garante a vaga do Brasil nas oitavas-de-final da Copa. Mas isso não será suficiente. Pressionada e criticada, a seleção brasileira promete uma exibição melhor da que teve na estréia. O caminho para conseguir essa evolução, segundo o técnico Carlos Alberto Parreira e os jogadores, é ter mais movimentação em campo, principalmente no ataque. O quadrado mágico, com Ronaldinho Gaúcho, Kaká, Adriano e Ronaldo, não funcionou bem na estréia. Mas eles esperam mostrar tudo o que podem neste domingo, lutando para fugir da já esperada forte marcação australiana. Cheio de problemas De todos, o mais pressionado é Ronaldo. Depois de uma atuação apática contra a Croácia, quando acabou substituído por Robinho no segundo tempo, ele enfrentou novos problemas durante a semana. Agora, se não jogar bem neste domingo, corre o risco de ir para o banco na próxima rodada da Copa. A coleção de problemas de Ronaldo neste Mundial ganhou mais um capítulo na última quarta-feira, quando ele se queixou de um mal-estar e acabou sendo levado para uma clínica, onde fez exames médicos. Como nada foi constatado e seu estado melhorou, o atacante voltou aos treinos normalmente e está escalado para jogar neste domingo. Antes desse mal-estar, Ronaldo já tinha enfrentado bolhas no pé, uma febre e até uma polêmica com o presidente Lula, além da luta para entrar em forma física e diminuir o peso. Mas ele recebeu apoio total dos companheiros e do técnico Parreira para dar a volta por cima neste domingo, contra a Austrália. Um dos jogadores que esteve mais perto de Ronaldo neste momento foi Cafu. O capitão da seleção, inclusive, irá igualar um recorde quando entrar em campo neste domingo. Aos 36 anos, o lateral-direito chegará aos 18 jogos em Copas do Mundo, marca só atingida por dois brasileiros até então: Dunga e Taffarel. Ficha técnica Brasil x Austrália Brasil: Dida; Cafu, Lúcio, Juan e Roberto Carlos; Emerson, Zé Roberto, Kaká e Ronaldinho Gaúcho; Adriano e Ronaldo. Técnico: Carlos Alberto Parreira. Austrália: Schwarzer; Emerton, Neill, Popovic e Chipperfield; Skoko, Cullina, Wilkshire e Bresciano; Kewell e Viduka. Técnico: Guus Hiddink. Árbitro: Markus Merk (Alemanha) Local: Allianz Arena, em Munique Horário: 13 horas (de Brasília) Transmissão: Globo, Bandsports, ESPN Brasil e Sportv