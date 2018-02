Contra-ataque é arma da Ponte em Niterói A Ponte Preta voltou a treinar no esquema 3-5-2, confirmando a previsão de que o técnico Marco Aurélio Moreira vai mesmo colocar o time na defesa para o jogo diante do Botafogo, domingo, em Niterói, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A idéia da comissão técnica é buscar o gol em contra-ataques. Tudo isso foi conversado com os jogadores antes do treinamento realizado pela manhã desta terça-feira na vizinha cidade de Paulínia. O volante Marcus Vinícius atuou na frente dos zagueiros Gustavo e Alexandre, exercendo a função de um terceiro zagueiro. Na cabeça de área ficaram os volantes Flávio e Romeu, com apenas Rafael Rodrigues atuando como meia. Vânder foi deslocado mais à frente ao lado de Weldon. O desfalque do treino foi o lateral-direito André Cunha, que deve voltar ao time depois de cumprir suspensão automática. Ele foi poupado com dores nas costas, mas está praticamente confirmado. Existe uma preocupação do departamento jurídico com relação ao volante Marcus Vinícius, que quinta-feira será julgado no STJD. Os procuradores recorreram à punição de apenas dois jogos por sua expulsão diante do Palmeiras. Se ele pegar mais jogos, Ângelo é a primeira opção para a posição. Dentro da programação da comissão técnica, haverá treinos em dois períodos na quinta-feira e o coletivo final na sexta-feira para definir o time oficialmente. A viagem para o Rio acontecerá no sábado. Após perder em casa para Juventude, por 1 a 0, e Figueirense, por 2 a 0, a Ponte Preta vai buscar a reabilitação fora de casa. O time ocupa a nona colocação no campeonato, com 14 pontos somados. Dispensa - De acordo com a filosofia da diretoria de reduzir em 20% o elenco, mais quatro jogadores foram liberados: o zagueiro Fábio Júnior, o volante Carlinhos, o lateral-direito Dênis e o atacante Daniel Kanu.