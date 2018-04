Contra Atlético-GO, Palmeiras começa caminhada rumo à elite em Itu

SÃO PAULO - Nenhum torcedor do Palmeiras gostaria de, dez anos depois, assistir a mais uma estreia na Série B do Brasileiro. Mas isso vai acontecer. Se em 2003 o time enfrentou o Brasiliense na primeira rodada, neste sábado o adversário será o Atlético-GO, às 16h20, no Estádio Novelli Júnior, em Itu.

O começo do ano fez com que a torcida palmeirense esquecesse um pouco o desastre no Brasileirão de 2012. As razoáveis campanhas no Paulistão e na Libertadores encheram o Pacaembu algumas vezes, mas agora a realidade é outra e a meta é voltar à elite nacional no ano do centenário.

Como não poderia deixar de ser, o Palmeiras estreia na competição como o grande favorito ao título. Afinal de contas, o time alviverde é o único grande na competição. Representando o Estado, estão também Bragantino, São Caetano, Oeste e Guaratinguetá, mas existem alguns clubes que merecem respeito, como Figueirense, Avaí, Sport e América-MG. Nenhum deles, no entanto, é (ou deveria ser) empecilho para o Palmeiras.

Em campo, o Alviverde tem um time que prima pela vontade e pela raça, justamente como manda a cartilha da Série B. Para os mais supersticiosos, o dia será especial porque será o primeiro jogo com o novo uniforme, que lembra bastante o modelo usado durante a década de 1970, em especial no Brasileiro de 1973, quando, comandado por Ademir da Guia, o Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro. "Quem sabe dá uma inspiração extra", disse Gilson Kleina.

Henrique, Charles e Leandro, entre outros, serão os responsáveis por fazer o torcedor voltar a sentir orgulho do time, que até agora alternou boas e más apresentações nesta temporada. Mas a diretoria não tem ajudado. Com o aumento dos ingressos (R$ 60 o mais barato), o torcedor se afastou do estádio. Até a noite desta sexta-feira, apenas 2.200 bilhetes haviam sido vendidos - o estádio de Itu terá no máximo cinco mil torcedores neste sábado.

O discurso dos jogadores é unânime: entrar em campo como um time grande, sem medo de nenhum adversário e sabendo usar a força da camisa.

Por isso, Kleina mudou o estilo de jogo do time e apostou em uma tática bem diferente da que ele mais gosta, com três volantes. Agora, o Palmeiras é ofensivo. Entre Kleber e Vinícius para formar dupla de ataque com Leandro, Kleina optou pelos dois e, com isso, sobrou para Wesley, que há tempos vive má fase e, também por causa disso, vai para o banco. Leandro e Vinícius cairão pelas pontas, enquanto Kleber ficará dentro da área. Tiago Real será o organizador das jogadas.

Na lateral, outra novidade. O marcador Marcelo Oliveira sai para a entrada do ofensivo Juninho. É o Palmeiras saindo para o jogo, como um favorito deve se comportar. Mas Kleina não esquece a marcação. "O futebol pede muita compactação e marcação, e isso não pode ser só quando entrarmos em campo. Tem de ter leitura e iniciativa durante o jogo. Não é porque colocamos um time ofensivo que não vamos marcar."

FECHADO

No Atlético-GO, o técnico Waldemar Lemos aposta no entrosamento do time com três volantes - a formação será praticamente a mesma dos últimos jogos. O atacante Pipico está machucado e, em seu lugar, Barbio será o titular.

PALMEIRAS X ATLÉTICO-GO

PALMEIRAS - Bruno; Ayrton, Henrique, Maurício Ramos e Juninho; Márcio Araújo, Charles e Tiago Real; Leandro, Kleber e Vinicius. Técnico: Gilson Kleina.

ATLÉTICO-GO - Márcio; John Lennon, Artur, Diego Giaretta e Leonardo; Dodó, Ernandes, Robston e João Paulo; Wiliam Barbio e Ricardo Jesus. Técnico: Waldemar Lemos.

Árbitro - Felipe Gomes da Silva (RJ); Horário - 16h20; TV - Pay-per-view; Local - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).