Contra hooligans, Alemanha terá ajuda da polícia britânica O Ministro do Interior da Alemanha, Charles Clarke, revelou nesta quinta-feira que um grupo de 44 policiais britânicos uniformizados atuarão nas cidades alemãs durante a Copa do Mundo, principalmente no combate aos torcedores violentos (hooligans). Alguns dos agentes terão a mesma autoridade da polícia alemã. Para evitar brigas entre torcedores, agentes vestidos à paisana estarão espalhados pela Alemanha. Já promotores britânicos estarão encarregados de reunir provas para um possível julgamento no Reino Unido. Atualmente, existem mais de 3.000 hooligans identificados que não poderão viajar para a Alemanha. Segundo Steve Thomas, da polícia britânica, haverá 78 oficiais envolvidos na operação, sendo 44 na Alemanha, 8 em pontos de transporte, 3 oficiais na promotoria e 23 agentes no serviço de inteligência.