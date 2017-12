Contra líder, São Caetano aposta na defesa O estádio Anacleto Campanella vai receber neste sábado o confronto da melhor defesa, do São Caetano (21 gols sofridos), contra o melhor ataque, do Cruzeiro (53 gols marcados). A expectativa no clube paulista é de que o sistema de marcação volte a funcionar bem para tentar impedir outra vitória do líder do Campeonato Brasileiro. O técnico Tite não quis revelar se fará algum tipo de marcação especial sobre algum jogador do Cruzeiro, principalmente o meia Alex. "O time tem um modo próprio de jogar e está com uma pegada forte. Todos os jogadores adversários merecem atenção", desconversou o treinador do São Caetano. O São Caetano vai manter o esquema 3-5-2, apesar de sofrer duas mudanças. O zagueiro Gustavo recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Criciúma, por 1 a 0, e será substituído por Thiago. No meio-de-campo, Marcelo Mattos volta após cumprir suspensão, ocupando o lugar de Fábio Santos, que se machucou em Santa Catarina. Apesar do fraco desempenho ofensivo, o pior entre todos os participantes do Brasileiro, com 23 gols, Tite não vai mudar a dupla de ataque, formada por Marcinho e Adhemar. Mas ele terá duas boas opções no banco de reservas: Somália e Warley, contratados recentemente. Os jogadores participaram apenas de um treino recreativo na manhã desta sexta-feira e, depois do almoço, já iniciaram a concentração para o jogo.