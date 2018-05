Contra o Atlético-MG, Pintado exige comprometimento dos jogadores do São Paulo

O São Paulo cumpre tabela neste domingo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG, às 17h, já de olho na próxima temporada. O time do Morumbi será comandado pelo técnico Pintado, que vai dar chance para Renan Ribeiro no gol, deixando na reserva o criticado Denis.

Os jogadores sabem que terão de mostrar serviço para Rogério Ceni, contratado para o lugar de Ricardo Gomes e que vai assumir o time em 2017. Por isso, mesmo sem qualquer ambição na competição, o São Paulo promete ir para cima do rival e o técnico Pintado exige seriedade.

"Não tem milagre, por isso temos de trabalhar bastante. Não vamos resolver tudo no domingo, mas não podemos ser um time apático. Isso não vai ser. Essa camisa tem um custo muito alto para vestir. Quem usá-la no domingo vai ter de corresponder. É isso que queremos da equipe", avisou.

O São Paulo não pode mais chegar ao G-6, nem ser rebaixado. Já o Atlético-MG está de olho no jogo de volta na final da Copa do Brasil, contra o Grêmio. Por isso, o técnico Diogo Giacomini vai escalar um time reserva, com apenas o atacante Fred de titular, já que ele não pode atuar na outra competição.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG x SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG

Giovanni; Patric, Edcarlos, Jesiel e Leonan; Rafael Carioca, Lucas Cândido, Carlos Eduardo, Clayton e Hyuri; Fred.

Técnico: Diogo Giacomini.

SÃO PAULO

Renan Ribeiro; Buffarini, Maicon, Rodrigo Caio e Mena; Wellington, Thiago Mendes e Cueva; David Neres, Chavez e Luiz Araújo.

Técnico: Pintado.

Juiz: Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

Horário: 17h.

Local: Independência, em Belo Horizonte (MG).

Transmissão: Pay-per-view.

Ao vivo: esportes.com.br/e/spfcvivo.