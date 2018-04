Contra o Botafogo, Santos começa a sua trajetória sem Neymar

SANTOS - O jogo contra o Botafogo, às 19h30, em Volta Redonda, abrirá um novo capítulo na história do Santos. Será a primeira partida do time após a "era Neymar" e o desafio de Muricy Ramalho e sua turma é mostrar que existe vida sem o craque. A julgar pelo péssimo futebol que os santistas exibiram na estreia no Brasileiro, contra o Flamengo (ainda com Neymar), será muito difícil superar esse desafio.

Para amenizar o impacto provocado pela perda de Neymar, a diretoria admite que já negocia com o Milan para repatriar Robinho pela segunda vez. Também estão bem cotados no clube os nomes de Nilmar, que pretende deixar o Al-Rayyan, do Catar, e de Diego, meia da geração de 2002, que atualmente joga no Wolfsburg, da Alemanha.

Enquanto os reforços de primeira linha não chegam, Muricy terá de mostrar a sua capacidade como treinador para fazer o Santos jogar bem com o elenco que tem à disposição. O jogador escolhido pelo técnico para substituir Neymar foi o argentino Pato Rodríguez, que terá a missão de puxar os contra-ataques pelo lado esquerdo.

Seu companheiro de ataque será William José, que estreará nesta quarta-feira. Henrique, ex-Mogi Mirim, não aproveitou as oportunidades que recebeu contra Joinville (pela Copa do Brasil) e Flamengo e deverá ficar na reserva. A promessa Gabriel, de 16 anos, mostrou no domingo, quando fez seu primeiro jogo oficial como profissional, que ainda não está pronto para ser titular.

"O Neymar vai fazer muita falta, como faria se saísse de qualquer time do mundo", opinou William José, que foi apresentado pelo clube. O centroavante demonstrou frustração por ter sido impedido de reviver no começo da temporada a dupla de ataque campeã sul-americana sub-20 em 2011 – ele foi mandado para o Grêmio por seus empresários, apesar de sua preferência pelo Santos. Agora, o sonho de voltar a jogar com Neymar foi desfeito pela transferência do craque para o Barcelona. "Sem ele, a responsabilidade passa a ser de todos. Estou feliz por ter chegado ao Santos e vou trabalhar para fazer gols e ajudar o time a ganhar títulos."

Pela primeira vez neste ano, Muricy realizou o treino técnico para escalar a equipe com a presença dos jornalistas, abandonando o recurso do trabalho secreto. Além de Pato Rodríguez e William José, a equipe terá outras duas novidades: Gustavo Henrique vai substituir Edu Dracena, que está em tratamento para se recuperar de tendinite patelar no joelho direito, e Émerson Palmieri voltará à lateral esquerda para que Léo tenha um descanso.

Pelo que se viu no treino, o time vai jogar com duas linhas de quatro para tentar neutralizar o bom meio de campo do Botafogo. Como a marcação não é o ponto forte dos laterais Galhardo e Émerson, Arouca e Cícero terão de ajudar Renê Júnior na proteção à defesa.

RESPEITO AO RIVAL

O Botafogo não deseja cumprir o papel de favorito e, por isso, diz que a ausência de Neymar não faz do Santos um adversário fraco. "Temos de encarar o Santos como uma grande equipe. Estão entre os favoritos ao título e, da nossa parte, temos de entrar com muita determinação e vontade para repetir nossas últimas atuações", comentou o técnico Oswaldo de Oliveira.

Mesmo com os salários ainda atrasados, os jogadores aceitaram se concentrar para a partida, o que não fizeram antes da estreia no Brasileiro, contra o Corinthians.

BOTAFOGO x SANTOS

BOTAFOGO - Renan; Lucas, Bolívar, Antônio Carlos e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Gabriel, Fellype Gabriel e Lodeiro; Seedorf e Rafael Marques. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

SANTOS - Rafael; Galhardo, Gustavo Henrique, Durval e Émerson Palmieri; Renê Júnior, Arouca, Cícero e Montillo; William José e Pato Rodríguez. Técnico: Muricy Ramalho.

Juiz - Jailson Macedo Freitas (BA)

Local - Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Horário - 19h30

Transmissão - Sportv