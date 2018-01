Contra o Bragantino, Santos quer fazer festa pelos 95 anos Bragantino e Santos começam hoje, às 18h10, no Pacaembu, a luta por uma vaga na decisão do título paulista de 2007. No dia em que completa 95 anos, o Santos planeja comemorar saindo em vantagem nesta semifinal para, além de manter as boas chances de conquistar seu 17.º título estadual da história, aumentar o moral para a temporada, que tem também a Copa Libertadores - é o melhor da primeira fase - e o Brasileiro. O Bragantino, surpresa na semifinal, sonha agora em repetir o sucesso alcançado em 1990, quando era comandado por Vanderlei Luxemburgo e foi campeão. Simplicidade é a arma do Bragantino para obter uma vitória no Pacaembu e confirmar a boa fase - só perdeu um dos últimos seis jogos. A equipe não vai mudar o estilo de jogo para o primeiro duelo da semifinal. Marcar forte no meio e apostar nos contra-ataques puxados por Ewerton é a fórmula do técnico Marcelo Veiga para surpreender o Santos. ?Fizemos ótimas partidas e chegamos até aqui usando esse esquema, não tem por que mudar agora?, diz o atacante Alex Afonso. No Santos, Luxemburgo deixou claro que pretende assegurar a passagem para a final com uma boa vitória neste sábado - tanto que escalará o time considerado titular, a despeito do jogo de quinta, contra o Deportivo Pasto, pela Libertadores. Nas entrevistas, porém, insistiu que tem grande respeito pelo adversário e que a decisão será no segundo jogo, no outro domingo, no Morumbi. ?Não vejo como definir uma situação nessa primeira partida. O que pode acontecer é aumentarmos ou diminuirmos a nossa vantagem?, concluiu. Para o atacante Marcos Aurélio, que já atuou no rival, em 2006, o Bragantino não tem segredo. ?Sei que vamos enfrentar uma marcação forte e por isso eu e o Rodrigo Tiuí vamos ter de nos movimentar bastante para abrir espaço.? Mas a retranca do rival não o assusta. ?Por serem altos, os zagueiros do Bragantino não têm muita velocidade, o que pode nos favorecer.? BRAGANTINO x SANTOS Bragantino - Felipe; Cadu, Zelão e Luis Henrique; Júlio César, Adriano, Moradei, Neizinho e André; Everton e Alex Afonso. Técnico: Marcelo Veiga. Santos - Fábio Costa; Pedro, Adailton, Antonio Carlos e Kleber; Maldonado, Rodrigo Souto, Cléber Santana e Zé Roberto; Marcos Aurélio e Rodrigo Tiuí. Técnico: Vanderlei Luxemburgo. Árbitro - Sálvio Spinola Fagundes Filho. Horário - 18h10. Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo.