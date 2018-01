Contra o Brasil, Sevilla só quer festa O técnico Juande Ramos, do Sevilla, destacou que o jogo desta terça-feira contra a seleção brasileira é um amistoso comemorativo, por conta do centenário do clube espanhol. "O mais importante é que seja uma festa bonita, que ninguém se machuque", disse o treinador, que prometeu colocar um time com espírito vencedor. "Jogaremos contra a melhor equipe do mundo. Sem dúvida, será um confronto interessante." O amistoso desta terça-feira, em comemoração aos 100 anos de fundação do Sevilla, será disputado na cidade de Sevilha, na Espanha, a partir das 17 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo da Cultura e da SporTV.