Contra o Gama, Romário tem nova chance de marcar gol mil Ninguém no Vasco admite a hipótese de o gol mil de Romário não sair nesta quarta-feira, contra o Gama, às 21h45, no Estádio do Maracanã, pela Copa do Brasil. O adversário é da Segunda Divisão do futebol brasileiro. A certeza é tanta que Romário confirmou ida a uma boate na Barra da Tijuca depois do jogo para comemorar com cerca de 300 pessoas. O time, no entanto, não pode se desligar do jogo. O confronto de ida contra o Gama, em Brasília, terminou empatado por 2 a 2. O Vasco agora joga agora por vitória simples ou empate por 1 a 1. Empate por 2 a 2 leva a decisão para terceira fase nos pênaltis. Empate por mais gols dá vaga para o Gama. Romário tem relatado a amigos os momentos de ansiedade que não está conseguindo administrar nos últimos dias. Ele não conseguiu dormir direito de domingo para segunda-feira, acordou de madrugada e perdeu o sono. Evitou a leitura de jornais e não quis ver programas esportivos na TV desde a derrota, domingo, para o Botafogo (2 a 0), pelo Estadual do Rio. Se Romário perdeu o sono, três jogadores do Vasco perderam a chance de entrar em campo com o ?Baixinho?. O lateral-esquerdo Sandro foi barrado e vai dar a vez para Rubens Júnior. O mesmo ocorreu com Abedi. O técnico Renato Gaúcho não gostou da atuação dele contra o Botafogo e resolveu deixá-lo fora. Em seu lugar está escalado Renato. A outra mudança também será no meio-de-campo, com a substituição de Amaral por Ives. Para atender a Romário e levar o jogo de São Januário para o Maracanã, o Vasco obteve autorização da CBF. A programação será a mesma que foi frustrada nas partidas contra Flamengo e Botafogo. Se ele fizer o gol, haverá show com fogos de artifício, homenagem do placar eletrônico, paralisação do jogo e, certamente, invasão de gramado. VASCO X GAMA Vasco - Cássio; Wagner Diniz, Dudar, Fábio Braz e Rubens Júnior; Amaral, Roberto Lopes, Renato e Morais; Romário e Leandro Amaral. Técnico: Renato Gaúcho. Gama - Juninho; Cléber Carioca, Augusto, Waldir Tubarão e Flávio Mineiro; Ricardo Araújo, Marcelo Uberaba, Valdeir e Rodrigo Ninja; Neto Potiguar e André. Técnico: Gilson Kleina. Árbitro - Evandro Rogério Roman (PR). Horário - 21h45. Local - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).