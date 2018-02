Contra o Guaratinguetá, São Caetano quer começar vida nova Depois de ter sido rebaixado para a Série B do Brasileiro em 2006, o São Caetano tenta começar vida nova nesta quarta-feira, quando faz sua estréia no Campeonato Paulista. O jogo será contra o estreante Guaratinguetá, a partir das 19 horas, no Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. O São Caetano está com um elenco reformulado, prometendo boa campanha no Paulistão para apagar o vexame do rebaixamento no Nacional. ?Estou muito satisfeito com o plantel montado para este ano. Para as primeiras rodadas, nós vamos escolher os jogadores que estiverem em melhores condições físicas?, revelou o técnico Dorival Júnior. Apesar da confiança, o treinador tem problemas. Madson, Kleber, Cláudio e Sílvio Luís estão machucados e foram vetados pelos médicos para o confronto. No Guaratinguetá, que treina desde dezembro para a sua estréia na primeira divisão do futebol paulista, o técnico Carlos Rabelo não faz mistério para revelar os titulares do time. As maiores apostas são os atacantes Genílson, ex-Figueirense, e Laécio, artilheiro da última Copa Federação Paulista de Futebol pelo União São João. Ficha técnica São Caetano x Guaratinguetá São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Thiago, Maurício e Triguinho; Jonas, Glaydson, Douglas e Canindé (Márcio Richardes); Val Baiano e Somália (Marcelinho). Técnico: Dorival Júnior. Guaratinguetá - Marcelo; Geovani, Rocha, Tobi e Jeci; Maurício, Célio, Léo Mineiro e Leandro; Genílson e Laécio. Técnico: Carlos Rabelo. Árbitro - Eduardo Cesar Coronado Coelho. Horário - 19 horas. Local - Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. TV - Sportv.