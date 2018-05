Contra o lanterna Macaé, Botafogo busca 3ª vitória no Carioca Mesmo com a saída de importantes jogadores e ausência de grandes reforços, o Botafogo não tem tropeçado no início do Campeonato Carioca. Com duas vitórias em dois jogos, o time é líder do Grupo B e enfrenta o Macaé, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio de Los Lários, em Duque de Caxias (RJ). O jogo é válido pela terceira rodada do torneio.