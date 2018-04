Contra o lanterna, São Paulo tenta se reanimar antes de viagem

Sobrou para os reservas do São Paulo a tarefa deste domingo, às 16h, contra o América-MG, no Morumbi, ganhar a partida pelo Campeonato Brasileiro e reanimar o clube após o abatimento causado pela derrota na primeira partida da semifinal da Copa Libertadores. Pelo menos a missão não aparenta ser difícil, pois o adversário é o último colocado.

O técnico Edgardo Bauza vai repetir a estratégia de poupar os principais jogadores para o confronto com o Atlético Nacional. Horas depois da partida no Morumbi com o América-MG, o elenco embarca em voo fretado para Medellín para a difícil missão de reverter a derrota por 2 a 0 na última quarta.

A ordem no elenco é de buscar um resultado positivo contra o lanterna para auxiliar no ânimo do clube. “Uma vitória ajudaria bastante. Se vencermos bem, traz moral e confiança para a sequência, mesmo sendo competições diferentes”, disse o atacante Alan Kardec.

Somente três jogadores titulares na derrota de quarta-feira devem começar a partida com o América-MG: o goleiro Denis, o volante Wesley e mais o zagueiro Maicon, fora do próximo jogo na Libertadores para cumprir suspensão depois de ter sido expulso contra o Nacional.

O cartão vermelho fez o defensor pedir desculpas para a torcida. Como está fora do jogo em Medellín, ele terá a chance de se redimir neste domingo.

A escolha do técnico argentino por poupar os principais jogadores abre chances para dois estrangeiros. O peruano Cueva, fora da Libertadores por já atuado pelo Toluca, será titular junto com o argentino Centurión, que cumpria suspensão no torneio continental por cuspir em um adversário. O volante Hudson volta a ser titular após um mês e meio. O jogador teve estiramento na coxa esquerda.

"Precisamos recuperar a confiança e os pontos que nós perdemos nos últimos jogos. É a hora de reagir antes de viajar para a Colômbia", disse o zagueiro Rodrigo Caio. A partida antecede uma sequência difícil para o São Paulo. Ao voltar de Medellín, o time vai enfrentar o Corinthians como visitante no clássico no Itaquerão. Depois, o compromisso será em Porto Alegre, contra o Grêmio.

Ainda sem ter conseguido duas vitórias seguidas, a confiança do São Paulo em conquistar um bom resultado esbarra no momento ruim. Apesar de enfrentar o lanterna do Brasileiro e que vem de quatro de derrotas seguidas, pesa a baixa produtividade ofensiva. O São Paulo anotou apenas 12 gols em 13 rodadas. O ataque é o segundo pior da competição, atrás somente do próprio América-MG.

Outro fator negativo para o São Paulo é a relação com a torcida. O tumulto ao fim da partida de quarta-feira, com briga por mais de 30 minutos entre membros de uma organizada e policiais militares, deixou três feridos, levou dez a serem detidos e assustou parte do público que foi ao Morumbi.

A confusão levou a diretoria a anunciar na sexta-feira o rompimento com as facções. A expectativa para hoje é saber qual será a comportamento das organizadas após a decisão do presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco.

REAÇÃO

Mesmo em baixa no Brasileiro, o América-MG garante chegar confiante ao Morumbi por ter vencido o Fortaleza, pela Copa do Brasil, na última quinta-feira. “Para o jogo contra o São Paulo, vamos levar o cumprimento do plano de jogo, a motivação e a alegria da nossa vitória”, disse o técnico português Sérgio Vieira.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO X AMÉRICA-MG

SÃO PAULO: Denis; Caramelo, Maicon, Lyanco e Carlinhos; Hudson e Wesley; Luiz Araújo, Cueva e Centurión; Alan Kardec. Técnico: Edgardo Bauza.

AMÉRICA-MG: João Ricardo; Pablo, Roger, Adalberto e Danilo; Leandro Guerreiro, Claudinei, Tony, Alan Mineiro e Osman; Victor Rangel. Técnico: Sérgio Vieira

Juiz: Dewson Silva (PA)

Na TV: Pay-per-view

Local: Morumbi

Horário: 16h