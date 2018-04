Contra o lanterna, Tite mantém time que venceu o Santos A queda na Copa Libertadores, a crise com a torcida e as saídas de três titulares da equipe - Roberto Carlos, Ronaldo, e agora Jucilei, - inauguram uma nova fase no trabalho de Tite à frente do elenco corintiano. A meta agora é retomar a união do grupo e chegar ao título do Campeonato Paulista.