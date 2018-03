Contra o Linense, São Paulo faz último ‘ensaio’ antes de clássico

Contra o Linense, pior time do Paulistão até aqui, com apenas seis pontos, o São Paulo terá hoje seu último teste antes do que talvez seja a principal prova de fogo para o futuro da equipe no Estadual: o clássico com o Palmeiras na quinta.

+ Com dores na coxa, Rodrigo Caio é dúvida para jogo contra o Linense

Depois de perder para Corinthians e Santos, o São Paulo vê no duelo da próxima semana a chance ideal para reverter o início de temporada oscilante. Hoje, em Lins, o time tem a chance de melhorar o clima antes de enfrentar o rival.

Apesar de estar sem vencer há três jogos no Paulista, a equipe tricolor fez boa exibição diante do CRB na quarta-feira pela Copa do Brasil e resgatou um pouco do otimismo de seu torcedor. Mas ainda é pouco.

Em xeque estarão as novas apostas de Dorival, que passou a ser pressionado no cargo depois de sucessivas atuações ruins do São Paulo. Cobrado por resultados, o treinador precisou fazer mudanças ousadas na formação, como sacar os “medalhões” Diego Souza e Nenê, que vinham rendendo menos do que o esperado. Brenner e Valdívia assumiram seus lugares e, na vitória por 2 a 0 sobre os alagoanos, deram conta do recado.

Com a entrada dos dois, Dorival também abriu mão de ter um centroavante, como era com Lucas Pratto e como tentou fazer com Diego Souza neste início de ano. Sua aposta é nas jogadas pelas pontas e na velocidade do quarteto formado por Brenner, Valdívia, Marcos Guilherme e Cueva.

Se superar o rival fora de casa, o treinador deverá manter a formação diante do Palmeiras. O clima de desconfiança sobre Dorival ainda continua e qualquer derrota, hoje ou para o Palmeiras na quinta, pode ser fatal para a permanência do técnico.

Além das oscilações do time, pesa contra ele o péssimo retrospecto em clássicos à frente do tricolor: foram três derrotas, um empate e só uma vitória, sobre o Santos por 2 a 1 no Brasileirão de 2017. Neste ano, o São Paulo já caiu diante do Corinthians por 2 a 1 e, depois, frente ao Santos por 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

Linense x São Paulo

Linense: Pegorari; Eduardo, Adalberto, L. Silva e Fernandinho; Marcão Silva, Bileu, M. Henrique e Danielzinho; Wilson e Giovanni. Técnico: Márcio Fernandes.

São Paulo: Jean; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Petros, Hudson, Cueva e Valdívia; Marcos Guilherme e Brenner. Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Vinícius G. Dias de Araújo.

Local: Estádio Gilberto S. Lopes.

Hora: 19h30