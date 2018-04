Contra o Londrina, Santos terá Cicinho e David Braz em campo

Após o trabalho técnico da tarde desta segunda-feira no CT do Londrina, Marcelo Fernandes confirmou que o Santos vai ter o retorno de todos os titulares para estrear na Copa do Brasil contra o Londrina, nesta terça-feira, às 19h30. Se possível, com vitória pro vantagem de pelo menos de dois gols para se classificar à segunda fase da competição sem a necessidade da realização da partida de volta, dia 16 de abril, na Vila Belmiro.

As dúvidas eram Cicinho e David Braz, que se queixaram de incômodo muscular após a goleada por 4 a 1 contra o Marília, pelo Campeonato Paulista, sábado, em Marília. Os dois fizeram tratamento e foram liberados pelo departamento médico. "Eles precisavam de um pouco mais de tempo para a recuperação completa, mas como o jogo é uma decisão, estão confirmados", disse Marcelo.

Vanderlei, Cicinho, David Braz e Valencia foram os titulares do time misto do Santos no jogo de domingo para que os titulares, que se desgastaram demais no clássico diante do Palmeiras, descansassem. O time para enfrentar o Londrina está escalado com Vanderlei; Cicinho, David Braz, Werley e Victor Ferraz; Valencia, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Ricardo Oliveira e Robinho.

Volta ao Paraná - Vanderlei, o último dos sete reforços do Santos na temporada para se recompor da debandada de jogadores por não receber salários, está de volta ao Paraná, dois meses depois de ter trocado o futebol do estado pelo paulista. Depois do treino dos santistas, na tarde desta segunda-feira, no CT do Londrina, o goleiro falou sobre o seu sentimento ao voltar a treinar no ex-clube.

"É um reencontro, até porque estava jogando até há pouco tempo o Campeonato Paranaense pelo Coritiba. A gente vinha direto aqui em Londrina. Joguei aqui na base, e os tempos eram outros. Não tinha essa estrutura de hoje. Ver o Londrina com a estrutura que tem, deixa a gente feliz", disse.

Sobre o confronto da noite desta terça-feira, Vanderlei admite que passou para a comissão técnica santista algumas informações sobre o adversário. "São informações que temos por ter jogado contra o Londrina recentemente e que podem ajudar. Mas, o Santos tem profissionais competentes que vem avaliando há alguns dias o nosso adversário".