Contra o MAC, Corinthians põe em jogo o futuro de Leão Continua aberta a temporada de "caça ao Leão", como definiu o próprio treinador do Corinthians. E ela pode ter um dia decisivo nesta quarta-feira, quando a equipe vai a Marília enfrentar o time local, às 21h45, pela 12.ª rodada do Campeonato Paulista. Em nono lugar, com 16 pontos, e a cinco pontos da zona de classificação para as semifinais, o Corinthians entra em campo mais preocupado em abafar seus problemas internos do que com suas pretensões no Estadual. Joga sem Nilmar, com a confiança abalada pela derrota no clássico contra o Palmeiras e com seu técnico seriamente ameaçado de demissão em caso de nova derrota. E Leão já dá sinais de que ele próprio não está suportando a pressão. O técnico fez cinco mudanças com relação à ultima partida: Betão retorna de suspensão, Marcos Tamandaré e Wellington ganham novas chances e Amoroso ocupa a vaga de Nilmar. Não bastasse tantas alterações, o técnico também terá de enfrentar a própria torcida, que em sua maior parte pede a sua demissão. Membros da Gaviões da Fiel estiveram no Parque São Jorge nesta terça e cobraram melhores resultados. ?A torcida do Corinthians é formada por milhões. Reclamação de 10 ou 15 não muda nada?, desdenhou o treinador, visivelmente transtornado. ?Não tem essa de time do Leão. Somos um todo e tudo deve ser dividido. Se ganhamos, foram os jogadores, se perdemos, colocam no meu...?, disparou, seguido de palavrão impublicável. É nesse clima que o Corinthians põe o seu futuro em jogo. Para embalar Muito mais tranqüilo do que o arqui-rival, o Palmeiras recebe o Noroeste no Palestra Itália, também às 21h45, buscando a terceira vitória consecutiva. O time está em oitavo lugar, com 19 pontos, mas pode fechar a noite entre os quatro primeiros, dependendo dos outros resultados da rodada, que ainda terá mais seis jogos. ?Tivemos duas vitórias importantíssimas. Agora, nada melhor do que ganhar em casa para melhorar ainda mais o ambiente no clube?, pediu o volante Martinez. ?O torcedor vai esperar um espetáculo e é nosso dever ganhar em casa; mas é preciso paciência.??O torcedor vai esperar um espetáculo e é nosso dever ganhar em casa; mas é preciso paciência", ressalvou Francis. O único desfalque alviverde será o atacante Alemão, que, como Nilmar, também machucou-se com gravidade no joelho. Osmar, que marcou o segundo gol dos 3 a 0 contra o Corinthians, deve ser o substituto. Marília x Corinthians Marília - Júlio César; Dedimar, Rogério e Leandro Camilo; Rafael Mineiro, Fernando, Max Carrasco, Camilo e Rodolfo Augusto; Wellington Amorim e Wellington Silva. Técnico: Lori Sandri. Corinthians - Jean; Betão, Gustavo e Marinho; Marcos Tamandaré, Daniel, Marcelo Mattos, Willian e Wellington; Amoroso e Arce. Técnico: Emerson Leão. Árbitro - Élcio Paschoal Borborema. Horário - 21h45. Local - Estádio Bento de Abreu Vidal, em Marília. Palmeiras x Noroeste Palmeiras - Marcos; Wendel, David, Edmílson e Leandro; Francis, Marcelo Costa (Dininho), Martinez e Valdivia; Edmundo e Osmar. Técnico: Caio Júnior. Noroeste - Fabiano; Éder (Márcio Gabriel), Fábio, Bonfim e Ernani Nascimento; Deda, Hernani, Márcio Egídio (Luciano Bebê ou Toninho) e Edno; Vandinho e Leandrinho. Técnico: Paulo Comelli. Árbitro - Eduardo Cesar Coronado Coelho. Horário - 21h45. Local - Estádio Palestra Itália, em São Paulo. Santo André x São Bento Santo André - Sérgio; Alexandre, Galeano, Luiz Henrique e Pará; William, Ramalho, Roger e Léo; Sandro Gaúcho e Régis (Fábio). Técnico: Leandro Campos. São Bento - Rafael; Claudinei, Cléber e Esmerode; Emerson, Everton, Michel, Matos e Patrick; Davi e Sérgio Júnior. Técnico: Marcelo Conte. Árbitro - Antonio Rogerio Batista do Prado. Horário - 20h30. Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Juventus x Sertãozinho Juventus - Deola; Levi, Gian e Renato; Ivan, Almir, Manu (Negretti), Hélder e Nil; Léo Mineiro e João Paulo. Técnico: Artur Bernardes. Sertãozinho - Bruno; Eloy, Erivélton e Éder Gaúcho; Ricardo Lopes, Dic, Emerson, Paulo Santos e Rondinelli; Márcio Mixirica e Alex Terra. Técnico: Luiz Carlos Barbiéri. Árbitro - Anselmo da Costa. Horário - 15 horas. Local - Rua Javari, em São Paulo. Rio Claro x Bragantino Rio Claro - Luis Henrique; Wagnão, Zé Adriano e Anderson Carvalho; Eric, Edylton, Vagner, Da Silva e Alemão; Luciano e Carlinhos. Técnico: Márcio Araújo. Bragantino - Felipe; Tiago Vieira, Zelão e Luis Henrique; Julio César, Somália, Mário, Moradei e Andrezinho; Alex Afonso e Everton. Técnico: Marcelo Veiga. Árbitro - Leonardo Ferreira Lima. Horário - 15 horas. Local - Estádio Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro. América x Barueri América - André Zuba; Eduardo Luis, Mateus e Marcos Paulo; Jamur, Du, Marco Antônio, Doriva (Jéferson) e Adriano Peixe; Vélber e Pedro Henrique. Técnico: Heriberto da Cunha. Barueri - Oliveira; Edylton, Edson Batatais, Fábio Luiz e Vinícius; Nenê Miranda, Bilinha, Giuliano e Thiago Humberto; Sinval e Luciano Gigante. Técnico: Sérgio Soares. Árbitro - Cleber Wellington Abade. Horário - 20h30. Local - Estádio Benedito Teixeira, em São José do Rio Preto. Paulista x São Caetano Paulista - Victor; Marco Aurélio, Dema, Marcus Vinícius e Fábio Vidal; Rever, Marcelo Oliveira, Diogo e Gláucio; Marcos Denner e Gilsinho. Técnico: Vágner Mancini. São Caetano - Luiz; Paulo Sérgio, Maurício, Thiago e Triguinho; Glaydson, Luis Maranhão, Ademir Sopa e Douglas; Luiz Henrique e Somália. Técnico: Dorival Junior. Árbitro - Paulo César de Oliveira. Horário - 19h30. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí. Ituano x Ponte Preta Ituano - Márcio; Flavinho, João Paulo, Paulo César e Bill; Daniel, Adoniran, Flávio e Têti; Elionar e Sorato. Técnico: Ademir Fonseca. Ponte Preta - Denis; André Cunha, Alexandre Black, Zacarias e Fernando; Ricardo Conceição, João Marcos, Pingo e Héverton; Roger e Finazzi. Técnico: Nelsinho Baptista. Árbitro - Otávio Corrêa da Silva. Horário - 19h30. Local - Estádio Jaime Cintra, em Jundiaí.