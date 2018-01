Contra o Mirassol, São Paulo tenta fugir de crise precoce em 2018

Um resultado negativo contra o Mirassol nesta quarta-feira, às 21h45, pela 3ª rodada do Paulistão tem potencial para ser ainda mais nocivo para o São Paulo. Único grande que ainda não venceu no Estadual, o time já sofre com falta de entrosamento, ainda não marcou gols e, tentando se acertar, nos bastidores, agora, tenta evitar os efeitos de mais uma polêmica envolvendo Cueva, um de seus principais jogadores.

+ Cueva revela decepção ao saber que seria reserva: 'Pareceu que não sou importante'

O jogador "chutou o balde" na terça-feira: se mostrou descontente com recentes decisões da comissão técnica, pediu para não ser relacionado para a partida desta quarta e avisou a diretoria que vai analisar propostas para sair do São Paulo. Nas redes, torcedores não perdoaram e também atacaram as atitudes do peruano, que já foi multado duas vezes pelo time por atraso em reapresentações.

Em campo, só a vitória interessa ao São Paulo. Contra o Mirassol, o técnico Dorival Junior deve promover a estreia do zagueiro Anderson Martins com a camisa tricolor. A tendência é que ele seja titular. O reforço será a principal novidade do time diante da equipe interiorana.

Quem também deve começar jogando é o meia-atacante Diego Souza, que estreou no segundo tempo do empate sem gols com o Novorizontino, e deve atuar ao lado de Brenner no ataque tricolor nesta quarta.

Dorival recuou na ideia de alternar duas equipes para evitar o desgaste nas primeiras rodadas do Paulistão. A tendência é que a formação desta quarta-feira seja uma mescla do que foi apresentado nos primeiros jogos do São Paulo. A principal dúvida é na lateral esquerda, onde o titular Edimar pode dar vez a Reinaldo.

FICHA TÉCNICA

Mirassol X São Paulo

Mirassol: Fernando Leal; B. Oliveira, Jesiel, Edson Silva e Wiliam Simões; W. Reis, Dalberto, Paulinho e Rodolfo; Alison e Luis Oyana. Técnico: Moisés Egert.

São Paulo: Sidão; Militão, A. Martins, R. Caio e Reinaldo (Edimar); Jucilei, Petros, Shaylon e M. Guilherme; Brenner e Diego Souza. Técnico: Dorival Junior.

Árbitro: Vinicius Furlan

Horário: 21h45

Local: José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Na TV: TV Globo e Pay-per-view