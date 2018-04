Contra o Peru, Brasil quer mostrar que também é forte fora

O Brasil busca neste domingo sua primeira vitória fora de casa nas Eliminatórias da Copa de 2010, contra a seleção do Peru, adversário com pobre tradição no futebol sul-americano. Com Kaká e Robinho, os dois em grande fase, não há como negar a expectativa de um novo espetáculo. O jogo será disputado em Lima a partir das 16h10 locais - 19h10, no horário de Brasília. Veja também: No Peru, seleção brasileira tem rígido esquema de segurança Diego não confirma que será substituto de Ronaldinho Gaúcho Seleção apresenta novo uniforme inspirado na Copa de 58 Classificação das Eliminatórias Você gostou da nova camisa da seleção brasileira? Na última partida, o time do técnico Dunga goleou o Equador, no Maracanã, por 5 a 0, com show da dupla de craques. Mas o retrospecto recente do Brasil contra equipes da América do Sul, em Eliminatórias de Mundial, não é muito bom, quando os jogos são disputados fora do País. São cinco partidas consecutivas sem vencer. Nos treinos da semana em Teresópolis, Dunga deu ênfase ao que considera fundamental para o time voltar de Lima com três pontos: manter a posse de bola por mais tempo do que o adversário e errar o mínimo possível nas trocas de passes. "Vamos enfrentar uma seleção forte nas jogadas de bola aérea e que contará com o apoio entusiasmado de sua torcida", disse o técnico, para valorizar o rival. O objetivo da seleção é terminar a quarta rodada, na noite de quarta-feira, quando jogará com o Uruguai, no Morumbi, com 10 pontos. Por enquanto, tem 4. Isso daria tranqüilidade à comissão técnica até o compromisso seguinte do Brasil nas Eliminatórias - apenas em junho de 2008, contra o Paraguai. E permitiria a Dunga se dedicar mais à preparação do time Sub-23 para a disputa da Olimpíada de Pequim. Na verdade, na seleção não existe nenhum temor de que o Brasil não se classifique para o Mundial. Até por causa da disparidade técnica no continente, com supremacia da equipe de Dunga e da seleção argentina. Ambos têm presença certa no torneio da África, em 2010. O jogo da noite deste domingo pode também celebrar o reencontro do atacante Luís Fabiano com a ‘amarelinha’. Convocado para a vaga de Afonso, contundido, estará entre os reservas, mas tem chances de entrar no decorrer da partida. Se o time estiver em dificuldades no ataque e prevalecer o bom senso do treinador, o ex-atleta do São Paulo deve entrar no segundo tempo. Nos treinos, Luís Fabiano se saiu melhor do que o titular Vágner Love, de quem recebeu elogios e uma declaração incomum quando está em jogo uma disputa por posição no time brasileiro. "Tomara que ele entre, faça gols e ajude a seleção", afirmou Vágner Love, até agora pouco produtivo na equipe. Peru Leao Butrón; Salas, Rodríguez, Acasiete e Vargas; Lobatón, Jayo, Solano e Farfán; Pizarro e Guerrero Técnico: José del Solar Brasil Júlio César; Maicon, Lúcio, Juan e Gilberto; Gilberto Silva, Mineiro, Kaká e Ronaldinho Gaúcho (Diego ou Elano); Robinho e Vagner Love Técnico: Dunga Árbitro: Carlos Torres (PAR) Estádio: Monumental Horário: 19h10 Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo, SporTV, Bandsports e ESPN Brasil Se há problemas no ataque, Dunga está satisfeito com o rendimento da defesa, notadamente dos zagueiros Lúcio e Juan, sempre firmes na marcação e que sabem conduzir a bola com alguma técnica. Como atribui à seleção do Peru a capacidade de desestabilizar os adversários com jogadas de bola aérea, Dunga orientou sua zaga para evitar surpresas desagradáveis em Lima. "Tem de se antecipar e eles sabem disso." Logo após a partida, a equipe volta para o Brasil em vôo fretado. Vem direto para São Paulo, onde atuará contra o Uruguai. E não vai ter muito tempo para descansar. Nesta segunda-feira à tarde, treina no campo do Pão de Açúcar Esporte Clube. História Brasil e Peru se enfrentaram 37 vezes, com 26 vitórias brasileiras, 8 empates e 3 vitórias peruanas. O Brasil marcou 79 gols e sofreu 26. No último duelo, em 27 de março de 2005, em Goiânia,vitória do Brasil: 1 a 0, gol de Kaká.