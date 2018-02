Contra o Rio Claro, Noroeste tenta manter invencibilidade Sensação do interior neste início de Campeonato Paulista, o Noroeste volta a campo nesta quarta-feira para tentar sua terceira vitória consecutiva e ficar perto dos grandes clubes. O adversário será o Rio Claro, a partir das 20h30, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Enquanto o Noroeste já soma seis pontos e ocupa a terceira posição no Paulistão, o Rio Claro está com três, ocupando o 13.º lugar na tabela de classificação. O técnico Paulo Comelli diz que o time do Noroeste tem potencial para brigar com os times grandes , que também seguem com 100% aproveitamento na competição. ?No ano passado já demonstramos isso, quando vencemos o Corinthians, empatamos com o São Paulo e fizemos bons jogos contra Santos e Palmeiras", lembrou o treinador. Para a partida desta quarta-feira, Paulo Comelli não fará mudanças em relação ao time que venceu o Santo André na última rodada. Pelo lado do Rio Claro, o técnico Paulo Roberto não poderá contar com o lateral-direito Baiano, suspenso. O experiente Bruno Carvalho, ex-Vasco e seleção brasileira, entra na vaga. Os dois times já decidiram um título no passado recente. Em 2005, Noroeste e Rio Claro fizeram a final da Copa Federação Paulista de Futebol e o time de Bauru levou a melhor, o que lhe deu direito de participar pela primeira vez na história da Copa do Brasil. Ficha técnica: Noroeste x Rio Claro Noroeste - Fabiano; Éder, Fábio, Bonfim e Neílton; Deda, Hernani, Edno e Bruno Campos; Leandrinho e Vandinho. Técnico: Paulo Comelli. Rio Claro - Luis Henrique; Gerson, Daniel Rossi e Andrei; Bruno Carvalho, Vieira, Vagner, Adãozinho e Renan; Luciano e Vidinha. Técnico: Paulo Roberto. Árbitro - Aurelio Sant Ana Martins. Local - Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. Horário - 20h30.