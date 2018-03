Contra o São Bernardo, Palmeiras volta a relacionar Moisés e Mina

O Palmeiras terá o retorno de dois titulares absolutos do ano passado para o jogo desta quinta-feira contra o São Bernardo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista. O técnico Eduardo Baptista relacionou para uma partida pela primeira vez no ano o zagueiro Mina e meia Moisés, ambos recuperados de problemas físicos. A dupla está entre os 23 relacionados.

O defensor colombiano lesionou a coxa no fim do Brasileiro do ano passado e precisou passar por um trabalho diferenciado na pré-temporada. Mina começou as férias depois dos colegas e também se reapresentou após os demais, quando iniciou um trabalho diferenciado de preparação física. Moisés passou por situação parecida, ao ser submetido a uma cirurgia no pé esquerdo e ter a programação de pré-temporada adiada.

Os dois passaram a integrar o trabalho com o elenco nas últimas semanas. Apesar da presença destes jogadores na lista, o técnico Eduardo Baptista não confirmou a presença dos dois na equipe titular, pois os últimos trabalhos do elenco antes do jogo foram em atividades fechadas na Academia de Futebol, como feito nesta terça-feira.

Outra novidade entre os relacionados é a presença do paraguaio Lucas Barrios. O atacante ficou fora das duas partidas anteriores pelo Campeonato Paulista, contra Botafogo e Ituano, porém retorna ao time nesta quinta-feira.

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson;

Laterais: Jean e Zé Roberto;

Zagueiros: Edu Dracena, Mina, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Felipe Melo, Guerra, Moisés, Michel Bastos, Raphael Veiga, Thiago Santos e Vitinho;

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Róger Guedes, Rafael Marques e Willian.