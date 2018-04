Contra o XV, São Paulo faz promoção de troca de agasalhos por ingressos

SÃO PAULO - O torcedor do São Paulo tem mais um motivo para ir ao jogo do time no Morumbi, neste sábado, contra o XV de Piracicaba, pelo Campeonato Paulista. Quem doar um cobertor ou um agasalho em bom estado vai ganhar um ingresso para a arquibancada azul (portão 6) do estádio.

As peças doadas vão fazer parte da Campanha do Agasalho e serão entregues para pessoas carentes na Comunidade Rocinha Paulistana, Jova Rural, Lajeado Paulista, Parada de Taipas e em Tendas de Atenção Urbana. Os agasalhos serão recebidos das 16h30 às 17h45 e a troca por ingressos será limitada à capacidade do setor.

A partida terá início às 18h30 e o São Paulo deve entrar em campo somente com Jadson de jogador titular. O restante do grupo será poupado para o jogo decisivo de quarta-feira contra o Atlético-MG, também no Morumbi, pela Copa Libertadores.