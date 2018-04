Contra Ponte Preta, São Paulo recomeça sua temporada

Ainda abalado pelo fracasso nas duas competições disputadas (Libertadores e Campeonato Paulista), o time passa por um momento de transformação. Mas o desejo por mudanças profundas, por enquanto, não passa de utopia. O grupo é basicamente o mesmo e os poucos jogadores que chegaram estão longe de satisfazer os anseios dos torcedores por atletas que sejam capaz de dar oxigênio a um time que patinou demais nos momentos de decisão. Enquanto sonha com Vágner Love, Nilmar e Felipe Melo, o são-paulino tem de se contentar com Roni, Silvinho e Caramelo - jogadores que podem vingar no futuro, embora a torcida pense só no presente.

Prestigiado pela diretoria mesmo com a pálida campanha no primeiro semestre, Ney Franco está sob severa observação do presidente Juvenal Juvêncio, que espera uma evolução rápida já nas primeiras partidas no Brasileiro. O treinador teve mais de 20 dias para preparar o time e, dessa maneira, não terá mais a falta de tempo de preparação como justificativa para oscilações.

"Temos uma perspectiva nova com os jogadores que chegaram, eles nos dão mais opções. Tivemos esse período de treinamentos e foi muito válido. Fizemos boa campanha no Paulista, mas a expectativa é que tenhamos um melhor futebol no segundo semestre", ponderou o treinador.

Além de não contar com muitos reforços, o São Paulo ainda precisará lidar com três desfalques importantes: Rogério Ceni, Rafael Toloi e Paulo Henrique Ganso, todos lesionados, estão fora da partida. Na lista das boas notícias, destaca-se apenas Osvaldo - livre de dores no quadril, ele retornará ao time. O atacante não participou do último jogo oficial na temporada e formará o trio de frente com Silvinho e Luis Fabiano.

Jadson, por sua vez, fará sua última partida antes de se apresentar à seleção para a disputa da Copa das Confederações. Se o Brasil chegar à final do torneio, ele perderá quatro jogos.

Luis Fabiano será um atrativo à parte. Formado na Ponte Preta e acostumado a dizer que marcar gols no ex-clube é como "bater na mãe", ele volta a campo em clima de guerra fria com Juvenal Juvêncio e ameaçando deixar o Morumbi após ser declarado negociável. Depois de disparar a metralhadora e dizer que "a coisa está borbulhando", o artilheiro terá a chance de começar a dar a volta por cima e pôr fim ao ambiente ruim. "Parece que as coisas estão quase resolvidas para que ele fique conosco na sequência da temporada", entregou Ney Franco. O próprio Juvenal Juvêncio já recuou das declarações e disse que não pretende se desfazer do goleador.