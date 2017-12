Contra River, São Paulo tem raça uruguaia Diego Lugano prevê um jogo muito "peleado", como dizem os uruguaios, hoje à noite, em Buenos Aires. Uma partida de muitos choques e jogadas violentas. "Vai ser diferente dos jogos do Campeonato Brasileiro, com jogadas violentas." As razões são simples, segundo o uruguaio. "O River quer muito ganhar essa competição, porque o Boca ganhou a Libertadores. E nós queremos ganhar também. Para mim, esse é um dos grandes clássicos da América do Sul e eu não quero perder de jeito nenhum." Quando Lugano soube que seria vendido do Nacional de Montevidéu para o São Paulo, ficou feliz. "O São Paulo é o time brasileiro mais conhecido na América do Sul, todo mundo sabe disso. Tem uma fama muito grande e estou muito feliz de participar de uma campanha internacional como essa." Lugano tem 23 anos e há jogadores mais jovens no elenco. Mesmo assim, ele garante que a equipe não é inexperiente. "Aqui tem jogadores jovens, mas com experiência nas seleções de base. Além disso, os garotos fazem muitas excursões. São experientes, sim, e temos possibilidade de superar o River." O jogador também afirma não existir rivalidade especial entre argentinos e uruguaios. "Rivalidade mesmo existe entre brasileiros e argentinos, que são os melhores do mundo. Nós também rivalizamos com os argentinos, mas tudo isso é apenas uma questão esportiva, não sai de dentro de campo." Para Lugano, o jogo tem outra característica. "Vai servir para mostrar se estamos prontos para ser campeões ou não. " Quase 500 - No jogo de hoje, Rogério Ceni alcançará mais uma marca histórica em sua carreira no São Paulo. Ele chegará a 499 partidas igualando-se a Terto, atacante dos anos 70, no quinto lugar entre os jogadores que mais vezes jogaram pelo São Paulo. No final de semana, contra a Ponte Preta, chegará a 500 jogos e , se tudo correr bem, no jogo de volta contra o River, alcançará De Sordi, lateral-direito campeão do mundo em 1958, no quarto posto, com 501 jogos. O sonho de ser o jogador com mais partidas pelo São Paulo demorará para ser alcançado. O posto é de Valdir Perez, goleiro dos anos 70 e 80, que tem 597 partidas. Outro goleiro, esse dos anos 50, José Poy, disputou 565 jogos pelo São Paulo. E o terceiro jogador no ranking é o atacante Teixeirinha, dos anos 50, que fez 533 partidas. Rogério Ceni disputou a sua primeira partida pelo São Paulo em 25 de junho de 1993, contra o Tenerife, na Espanha. E estreou como titular em 3 de dezembro de 1996, em um amistoso contra o Colo Colo, no Chile.