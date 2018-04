Contra São Bernardo, Corinthians testa fim da concentração

O jogo contra o São Bernardo nesta quarta, às 22h, no Itaquerão, deve inaugurar uma nova era no Corinthians com o fim da concentração em jogos sem caráter decisivo. Tite decidiu que para o confronto com o time do ABC os jogadores não deveriam passar a noite anterior à partida no CT do Parque Ecológico.

Após o treino desta terça-feira, os atletas foram liberados e terão de se reapresentar no CT apenas às 11h desta quarta. Se não forem registrados incidentes, a rotina deve se repetir em outras rodadas do Estadual.

Tite tomou essa medida porque o confronto contra o São Bernardo tem pouco peso para a sua equipe. O Corinthians lidera o Grupo 2 do Campeonato Paulista e deve se classificar com sobras para a segunda fase. O treinador, inclusive, vai dar descanso a sete atletas que participaram da vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, domingo. Serão poupados Jadson, Guerrero, Elias, Uendel, Fagner, Ralf e Emerson. Os únicos titulares que enfrentarão o time do ABC são Cássio, Felipe e Danilo. O zagueiro Gil está suspenso.

Tite vem fazendo um rodízio entre os atletas neste início de temporada para evitar lesões provocadas por desgaste físico. Agora também quer aliviar a pressão psicológica em cima dos jogadores e, por isso, decidiu que os atletas deveriam passar a noite em casa. Em janeiro, a equipe fez pré-temporada nos Estados Unidos e os jogadores passaram dez dias longe de casa para, na sequência, encarar uma série de jogos decisivos pela Libertadores.

"É importante passar esse momento com a família, pelo momento que estamos vivendo de um jogo em cima do outro. Sou favorável a isso. No futebol, o atleta precisa ser profissional. Se não for profissional, não consegue acompanhar o ritmo”, disse o zagueiro Edu Dracena, que já viveu a experiência de não concentrar em véspera de jogo quando defendeu o Santos.

Por falta de opções, o zagueiro Yago jogará improvisado na lateral-esquerda hoje. O jogador vai atacar pouco para atuar mais recuado, exercendo em alguns momentos o papel de terceiro zagueiro ao lado de Felipe e Edu Dracena.