Contra 'zebra' na Copa do Brasil, Vasco estreia contra o Santos-AP em Natal

Sem dar chance para o azar com o novo regulamento da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o Santos-AP, que faz a sua estreia na temporada, nesta quinta-feira, às 21 horas (de Brasília), na Arena das Dunas, em Natal. Diferente das edições anteriores, o classificado para a segunda fase do torneio nacional sairá em jogo único, com vantagem do empate para os cariocas por ser o time visitante.

O mando de campo é do Santos, embora o jogo será sediado em Natal, não em Macapá, terra do Santos amapaense, que optou pela alteração do local por melhor arrecadação. Para diminuir datas e dar mais emoção ao torneio, a CBF decidiu eliminar o segundo jogo das duas primeiras fases, mas com critérios diferentes. Para a estreia, o empate favorece ao time visitante. Já na segunda fase, a igualdade faz com que o classificado saia em uma decisão de pênaltis.

Para não correr o risco de uma vexatória eliminação na primeira fase por um time que está na Série D do Campeonato Brasileiro, o técnico Cristóvão Borges não poupará nenhum atleta. O único desfalque é o zagueiro Rodrigo, com dores na coxa direita. Sem o veterano, o treinador opta pela entrada de Rafael Marques.

No meio de campo havia a expectativa pela estreia de Wagner, porém a regularização do jogador ainda não foi feita, o que o impossibilita de entrar em campo. Desta forma, Guilherme Costa, que ganhou a disputa com Andrezinho e Eder Luis, ganha nova oportunidade para atuar ao lado de Nenê.

Recém-contratado, o atacante Kelvin foi relacionado pela primeira vez e pode ganhar uma chance no time titular ao lado de Thalles com a saída de Escudero, que também chegou ao clube nesta temporada.

Como o Campeonato Amapaense só começa em junho e a Copa Verde em março, a Copa do Brasil marcará o jogo de estreia do Santos. Sem jogadores badalados no elenco, o time luta para não ter novo período sem jogos oficiais na temporada. Caso seja eliminado, só voltará a campo no dia 5 de março para enfrentar o Fast Club-AM, pela Copa Verde.