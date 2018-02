Contraprova confirma uso de cocaína por Flacchi Uma contraprova confirmou o doping do atacante Francesco Flachi, da Sampdoria, por uso de cocaína, confirmou nesta quinta-feira o próprio advogado do jogador, Paolo Rodella. Flachi foi pego num exame feito após a partida entre Sampdoria e Inter de Milão, em 28 de janeiro. Ele solicitou a contraprova após conversar com seus advogados. Desde do anúncio do resultado do doping, em 21 de fevereiro, Flachi foi suspenso cautelarmente. Agora, após ser interrogado pelo Comitê Nacional Olímpico Italiano (Coni), Flachi deverá comparecer ante a Comissão Disciplinar da Liga Profissional Italiana de Futebol, que decidirá se ele pegará ou não uma punição - que pode chegar a até dois anos de suspensão.