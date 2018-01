Contratação de Nesta causa polêmica A contratação de Alessandro Nesta desencadeou protestos na Itália. O Milan pagou à Lazio US$ 30,2 milhões para ter o passe do zagueiro e desagradou seus principais rivais da Primeira Divisão. A transação foi considerada ?imoral? e deve ser centro de polêmicas e pressões políticas, a poucos dias do início da temporada de 2002-03. A revolta maior é da Roma. O presidente Franco Sensi carregou nas críticas a Adriano Galliani, que acumula os cargos de vice-presidente do Milan e presidente da Liga de Futebol. Como dirigente da entidade que representa os clubes, Galliani tem utilizado discurso moderado e alerta para os riscos de desequilíbrio nas contas. O comportamento muda ao lidar dos interesses do Milan. No mês passado, fez de tudo para acertar com Rivaldo, dispensado pelo Barcelona. Agora, interferiu junto ao presidente Silvio Berlusconi para obter verba para a contratação de Nesta. ?Esse investimento nos obrigará a ceder alguns atletas e a rever nosso orçamento?, afirmou Galliani, para driblar as críticas. ?É uma atitude imoral?, rebateu Sensi. ?No mínimo, deveria abdicar de sua função na Liga.? A ira atinge também Berlusconi, dublê de presidente do Milan e primeiro-ministro da Itália. O político havia afirmado que não daria sinal verde para ter Nesta, porque considerava delicada a situação dos clubes do país. ?No futebol, alcançamos níveis que não têm nada a ver com a economia?, disse Berlusconi, assustado com a dívida de US$ 1 bilhão das equipes. ?É tempo de rever tudo.? Dias depois, ele reviu tudo e comprou Nesta.