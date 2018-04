Contratação de Pekerman é oficializada O presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA), Julio Grondona, anunciou oficialmente na tarde desta quinta-feira a contratação de José Pekerman como novo técnico da seleção argentina, no lugar de Marcelo Bielsa, que pediu demissão. O primeiro nome para o cargo era o de Carlos Bianchi, mas ele recusou o convite. Pekerman, de 55 anos, levou a Argentina ao tricampeonato mundial Sub-20 (95, 97 e 2001), mas nunca treinou uma equipe profissional. Convidado na noite de quarta-feira pela AFA, ele aceitou prontamente. E, nesta quinta, após reunião com Julio Grondona, em que acertou os detalhes do contrato de 2 anos, foi oficializado no cargo. A estréia de Pekerman no comando da Argentina será no dia 9 de outubro, no jogo contra o Uruguai, em Buenos Aires, pelas Eliminatórias da Copa de 2006.