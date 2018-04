Contratação de Robinho volta aos planos da diretoria do Santos

SANTOS - Robinho volta a encabeçar a lista dos reforços pretendidos pelo Santos. O atacante está em férias na Baixada Santista desde a noite de segunda-feira, jogou futevôlei com amigos nesta quarta na praia e deve ir ao CT Rei Pelé nos próximos dias para rever antigos companheiros e conversar com os dirigentes. No encontro, ele deve ouvir o pedido para não aceitar proposta de outro clube para retornar ao futebol brasileiro antes de conversar com a direção santista - Inter e Flamengo estariam interessados em tirá-lo do Milan.

"Por enquanto não há nada sobre o retorno de Robinho", desconversou o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, nesta quarta-feira. Outro dirigente santista, o gerente de futebol Nei Pandolfo, afirmou que o atacante realmente está nos planos para reforçar o elenco.

No momento, os dirigentes santistas não podem nem mesmo iniciar negociações com Robinho, porque a sua contratação só será possível com uma eventual venda de Neymar e a consequente entrada de recursos. O Barcelona já fez proposta para contratar o jovem astro de 21 anos, mas o Santos não aceitou e espera receber um valor maior para liberá-lo. Se fechar negócio, poderia, então, buscar o antigo ídolo de 29 anos que está no Milan.