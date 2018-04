Contratação do atacante Marcelo Moreno empolga elenco do Flamengo

RIO - O anúncio da contratação do atacante boliviano Marcelo Moreno, feito nesta quinta-feira pelo Flamengo, empolgou o elenco do clube carioca. O novo reforço flamenguista, que veio por empréstimo do Grêmio até o fim do ano, tem 25 anos e já passou por Cruzeiro, Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Werder Bremen (Alemanha) e Wigan (Inglaterra), além de ser presença constante na seleção da Bolívia.

"O Marcelo Moreno é um grande jogador. Vai somar com sua experiência de já ter jogado fora do País e por grandes clubes. Ele vai ser importante para o Flamengo, mas não podemos esquecer do grande atacante que temos aqui, o Hernane, a quem devemos muito", elogiou o meia Elias, um dos principais nomes do elenco flamenguista na atualidade.

A diretoria também comemorou a chegada do reforço, principalmente por ter sido uma contratação feita com recursos obtidos com o crescimento do programa de sócio-torcedor do clube. "O dinheiro do sócio-torcedor é investido no futebol. Para que a equipe seja competitiva, a torcida precisa entrar em campo conosco. Faço um apelo para que o flamenguista se associe ao Nação Rubro-Negra", disse Wallim Vasconcellos, vice-presidente de futebol do Flamengo.