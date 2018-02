Contratações no Santos somente após as eleições

O uruguaio Beto Acosta e os ex-são-paulinos Rodrigo (zagueiro) e o meia-atacante Kléber, ambos do Dínamo de Kiev, são alguns dos nomes de uma extensa lista de reforços que o Santos pretende contratar para 2008. Por enquanto, houve apenas sondagens, e se Marcelo Teixeira for reeleito no sábado, logo em seguida começarão a ser tratados os assuntos mais urgentes. O primeiro item da pauta é a renovação do contrato de Vanderlei Luxemburgo. Consta que Teixeira e Luxemburgo tiveram um rápido encontro na segunda-feira, quando o técnico afirmou que só iria negociar a renovação de contrato se o atual presidente for reeleito. Nesse encontro teriam sido colocados alguns pontos básicos para a sua permanência. O principal é um aporte financeiro para o futebol para que o técnico contrate reforços e estabeleça uma política salarial. Caso o clube venda algum jogador, o dinheiro ficará à disposição do departamento de futebol para reposição de peças. Nesta terça-feira, no Rio de Janeiro, Luxemburgo repetiu que ganha muito bem no Santos e que não vai pedir aumento no salário para assinar um novo contrato. Afirmou que sua exigência é um projeto visando às conquistas do tricampeonato paulista e da Copa Libertadores da América, em 2008. "Preciso de material humano e planejamento." Se os dirigentes não concordarem com as suas exigências, vai ouvir outros interessados em contratá-lo. Dos nove jogadores cujos contratos terminam em 31 de dezembro, com o sem Luxemburgo é quase certo que não permanecerão o zagueiro Leonardo, os laterais Baiano e Alessandro - Denis, que sofreu grave contusão no joelho em maio, está pronto para voltar - e Petkovic. Quanto a Marcos Aurélio, Rodrigo Souto e Adriano, o clube não corre o risco de perdê-los porque se protegeu com pré-contratos.