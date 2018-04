Contratado, Alex Silva já faz tratamento no São Paulo

Alex Silva ainda não tem uma previsão de quando estará liberado para trabalhar sob o comando do técnico Ricardo Gomes. De qualquer modo, o São Paulo já marcou a apresentação oficial do zagueiro para a manhã de terça-feira, após o treinamento do elenco principal.

Após um ano e meio atuando no futebol europeu, Alex Silva retorna ao São Paulo cedido por empréstimo pelo Hamburgo por 18 meses. O zagueiro perdeu espaço no clube alemão nesta temporada, depois de passar por uma cirurgia no joelho direito há cerca de seis meses.

Com o retorno de Alex Silva, o elenco do São Paulo passa a ter sete zagueiros. Além do novo reforço, o técnico Ricardo Gomes conta com Miranda, André Dias, André Luís, Xandão, Renato Silva e Aislan como opções para o setor.