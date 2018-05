Contratado em maio, Bruno Paulo finalmente pode estrear pelo Corinthians

O Corinthians pode ter novidade nas duas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O atacante Bruno Paulo, contratado após se destacar no Paulistão com a camisa do Audax, está recuperado de uma cirurgia de hérnia e pode finalmente fazer sua estreia pelo clube alvinegro.

No Corinthians desde maio, Bruno Paulo sofreu uma série de lesões desde que foi contratado, entre elas a de hérnia, que forçou o jogador a passar por uma cirurgia em outubro. Recuperado, ele voltou aos treinos na última semana e, nesta quarta-feira, pela primeira vez treinou junto com seus companheiros e está a disposição de Oswaldo de Oliveira para o jogo contra o Atlético-PR, no próximo sábado.

Outro que pode reaparecer no time é o meia Guilherme. Fora dos últimos jogos, ele já treina normalmente e pode recuperar a vaga no time titular.

REFORÇOS

Se o clube ainda não definiu seu planejamento para 2017, ao menos alguns reforços já estão confirmados. Além dos atacantes Jô e Luidy, contratados desde o mês de outubro, outros quatro nomes estão de volta ao elenco: o zagueiro Rodrigo Sam, o volante Guilherme Andrade, o meia Alan Mineiro e o atacante Claudinho. Todos eles disputaram a Série B com a camisa do Bragantino e, após a confirmação do rebaixamento para a terceira divisão, foram liberados para voltar ao Corinthians.