Contratado há um mês, executivo de futebol José Reis deixa a Portuguesa

José Reis foi anunciado no dia 14 de abril, quando se juntou à diretoria para traçar um planejamento pelo acesso na Série C. Devido a "novos projetos", porém, pediu reunião com o vice-presidente Antônio Pinto Ribeiro e em comum acordo acertaram o fim do trabalho.

"Pensei em muitas coisas nos últimos dias e por novos projetos procurei o vice-presidente para encerrarmos o ciclo na Portuguesa. Uma questão mais de filosofia, relacionada a minha vida particular", comentou o dirigente.

Reis fez questão de dizer que sua saída não está relacionada aos maus resultados do clube na Série C - uma derrota e um empate em duas rodadas. Ele desejou sorte ao clube. "Deixo bem claro que a minha saída não está relacionada ao futebol. Foi uma decisão minha e que passei para a diretoria", finalizou.

A diretoria do clube ainda não definiu se colocará outro dirigente no cargo de executivo de futebol. Neste sábado, a Portuguesa volta a campo para enfrentar o Madureira, no Rio, pela terceira rodada da Série C.