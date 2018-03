Contratado pelo Audax, 'gato' da Copinha é suspenso preventivamente

Contratado pelo Audax, o zagueiro Heltton Matheus Cardoso Rodrigues não poderá estrear tão cedo. Nesta quarta-feira, o jogador, que adulterou seus documentos para poder jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, foi suspenso preventivamente pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da Federação Paulista de Futebol (FPF).

O despacho, publicado no site da FPF, é assinado por Antonio Assunção Olim, presidente do TJD-SP. No documento, Olim aponta que Heltton praticou "grave infração" e prejudicou não só sua equipe (o Paulista de Jundiaí) como outras equipes que jogaram a Copinha.

Com Heltton como zagueiro titular, o Paulista chegou à final da Copa São Paulo 20 anos depois de ser campeã em 1997. Mas o Batatais, derrotado na semifinal, denunciou que o zagueiro, que atuava com os documentos de Brendon Matheus, de 19 anos, na verdade era Heltton, de 22. O verdadeiro Brendon cumpre prisão por roubo e tráfico de drogas no Rio. Os dois são amigos.

Para evitar casos de adulteração de documentos, o regulamento da Copinha estipula que um clube seja eliminado se comprovado o crime. E foi o que aconteceu com o Paulista, que viu o Batatais perder do Corinthians na decisão. Como não sabia que Brendon era na verdade Heltton, o Paulista não foi impedido de jogar as próximas edições do torneio.

Na semana passada, Heltton encerrou o silêncio e concedeu entrevista à Rádio Jovem Pan. "Eu fiz aquilo em prol de dar uma velhice digna para meus pais. Eu escolhi o futebol porque era o meu sonho, não fiz da forma certa, mas foi com o intuito de ajudar minha família", contou. Presidente do Audax, Vampeta garantiu que dará emprego ao zagueiro independente de qualquer punição que ele recebesse. Além disso, faria a defesa do atleta.