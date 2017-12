Contratado pelo Vitória, Cleiton Xavier ressalta carinho pelo Palmeiras

O meia Cleiton Xavier firmou contrato de dois anos e meio com o Vitória nesta quarta-feira, mas não se esqueceu da sua relação com o Palmeiras. O jogador de 33 anos agradeceu o vínculo com antigos colegas de trabalho e revelou que sempre terá muito carinho pelo clube paulista, onde disputou 142 jogos em duas passagens, com 21 gols marcados.

"Sempre disse que tenho um enorme carinho pelo Palmeiras e isso jamais mudará. Levarei o clube para sempre no meu coração. Agradeço às comissões técnicas, companheiros, departamento médico, diretores e todos os funcionários do clube, que sempre me ajudaram nesses anos que defendi a equipe", disse o jogador, em comunicado divulgado pela sua assessoria de imprensa.

A negociação com o Vitória faz o Palmeiras receber em contrapartida o meia Yan, de 17 anos, uma das revelações das categorias de base do clube nordestino. Cleiton Xavier jogou 35 partidas no último ano, 30 deles pelo Campeonato Brasileiro, com quatro gols marcados. Um dos mais importantes foi contra o Inter, na vitória por 1 a 0 no Allianz Parque, quando o time abriu seis pontos de vantagem na liderança, já pela 34ª rodada.

Identificado com a torcida, o meia afirmou que guardará na memória a convivência com os palmeirenses. "Deixo um abraço especial para a torcida do Palmeiras, que é diferenciada. Juntos, nós vivemos bons e maus momentos e vocês sempre me trataram com muito carinho. Obrigado por todo esse apoio. Vocês moram no meu coração", comentou.