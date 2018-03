Contratar reforço está difícil, diz Levir O técnico Levir Culpi está pessimista com a possibilidade do Botafogo contratar um atacante para substituir Fábio, que sofreu uma contusão no joelho direito e não deve mais atuar este ano. Ele conversou com o presidente do clube, Bebeto de Freitas, e nada ficou definido. "Estamos analisando a situação. Temos que ter o pé no chão. Se aparecer uma oportunidade, tudo bem, mas o mercado está complicado", afirmou Levir, enfatizando que muitas equipes estão aproveitando jogadores do juvenil para suprir alguma carência nos seus times. Para a partida contra o Londrina, sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador ainda não sabe se vai contar com o atacante Dill. Ele sente dores musculares e foi poupado do treino desta quarta. "Quero jogar, mas o local está dolorido. Temos que ter cautela para não agravar a contusão", disse Dill. Caso ele seja vetado, Leandrão será o substituto.