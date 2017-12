Contrato Corinthians-MSI é assinado O contrato de parceria entre o Corinthians e a empresa inglesa MSI (Media Sports Investments) foi assinado no início da madrugada desta quinta-feira, em São Paulo (SP). Com US$ 35 milhões de investimentos iniciais, a parceria deve anunciar nos próximos dias os primeiros reforços. Carlos Tevez, do Boca Juniors, e os treinadores Vanderlei Luxemburgo e Carlos Bianchi (argentino), estão na mira. A informação é do Jornal da Globo, da TV Globo.