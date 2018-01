Contrato de Dario vai até 31 de dezembro O técnico uruguaio Dario Pereyra, 45 anos, assinou contrato com o Grêmio até 31 de dezembro. Foi a quinta tentativa dos dirigentes do clube gaúcho para ocupar a vaga de Tite. Antes, Obino e Vallandro haviam tentado Valdir Espinosa, Renato Portaluppi, Mário Sérgio e Abel Braga. Conhecedor da situação delicada do Grêmio no Campeonato Brasileiro, com penas 14 pontos em 36 disputados, Dario disse que sua primeira missão é tentar colocar a equipe gaúcha entre as dez primeiras colocadas na tabela e, depois, chegar às primeiras colocações. "O Grêmio está abatido com a eliminação na Libertadores mas, como tem grandes jogadores pode, com muito trabalho e esforço, chegar ao topo da competição." Para isso, o novo técnico do Grêmio já adiantou vai adotar um esquema ofensivo, como sempre fez em todas as equipes (São Paulo, Coritiba, Atlético-MG, Guarani, Corinthians e Paysandu) que trabalhou. "O Grêmio precisa vencer para se recuperar e animar a sua torcida. Para isso, precisa fazer gols e isso se conquista jogando ofensivamente." Dario, que treinou até o fim de maio treinava o Paysandu, vem acompanhado do preparador físico Vanílton Zambrotti e o treinador de goleiros Toinho, começa a trabalhar nesta segunda-feira às 9h30. E a sua estréia será justamente no Gre-Nal do Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, dia 15. "É claro que um clássico regional é sempre muito disputado. Isso, no entanto, não me assusta, já que a minha estréia como jogador, pelo Nacional de Montevidéu, foi justamente contra o seu maior inimigo, o Peñarol."