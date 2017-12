Contrato de Luxemburgo será renovado O Santos quer o técnico Vanderlei Luxembugo comandando o time na temporada de 2005 e já iniciou os entendimentos para a renovação contratual, informou nesta segunda-feira o presidente Marcelo Teixeira. Segundo ele, o treinador comentou com o vice-presidente Norberto Moreira da Silva que já está 99% definido e que o clube tem pressa nessa renovação. "Estamos numa competição e pretendemos essa continuidade para definir o mais rápido possível outras prioridades para a próxima temporada", comentou Teixeira. O presidente santista comentou que Luxemburgo tem o perfil para desenvolver o projeto do clube, que inclui o trabalho com os jovens atletas como o realizado no Santos B, que conquistou a Copa Federação Paulista de Futebol. "Nossas prioridades no momento são a conquista e a renovação de Luxemburgo", disse ele, preocupado também com a montagem do elenco para o ano que vem. Marcelo Teixeira participou no final da tarde de uma pequena solenidade para a colocação desse troféu no Memorial das Conquistas. E aproveitou para reclamar dos prejuízos que seu time está tendo com as punições e erros de arbitragem. "O Santos foi severamente punido e os critérios usados não são os mesmos para os clubes que participam dessa competição", disse. Ele comentou que "existe alguém que está observando e que decide isso" para completar: "tenho certeza de que Deus fará justiça no momento certo". Especificamente sobre o jogo de domingo contra o Paysandu, Marcelo Teixeira reclamou de erros contra seu time, que, segundo ele, "fez quatro gols para validar um", exagerou. Na verdade, além do gol de empate, o time do Santos teve dois gols invalidados: um pênalti que Deivid foi obrigado a repetir por causa de invasão da grande área, e outro por ter sido marcado em impedimento (de William). Ele entende que o juiz Wilson de Souza Mendonça foi muito rígido. "Um impedimento com o de William geralmente não é marcado", disse ele, que reconheceu que as imagens de tevê confirmaram a posição irregular no tira-teima. "Se analisarmos a forma como foi anulado, e a TV mostrando que estava 30 centímetros à frente, vai ver que são lances que ocorrem apenas contra o Santos". E completou, demonstrando desconfiança: "dificilmente são anulados três gols numa partida", disse o presidente, exagerando mais uma vez. E conclui: "lutamos pela justiça, não queremos privilégio para o Santos nem para outros clubes". SANTOS B - Já em relação à participação do Santos B na Copa do Brasil. Marcelo Teixeira não tem dúvidas que isso acontecerá. "O regulamento previa que o campeão da Copa Federação Paulista de Futebol ficaria com a vaga estadual e o Santos B será o representante do Estado na competição". Ele entende que não haverá problemas de o clube disputar as competições previstas para o primeiro trimestre, que inclui o Paulista e a Libertadores da América. Deverá jogar com o time B a Copa do Brasil se conseguir a vaga para a Libertadores e, caso contrário, entrará com a equipe principal.