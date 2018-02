Contrato de Maurinho é registrado pelo São Paulo na CBF O contrato com o lateral-direito Maurinho apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta quinta-feira e o jogador é oficialmente do São Paulo. Até segunda-feira, Maurinho estava preso ao Cruzeiro, mas acertou a rescisão do vínculo, para que o acerto com o clube paulista entrasse em vigor. O compromisso com o São Paulo vai até 12 de janeiro de 2010. Desde o início da pré-temporada, Maurinho treina com os companheiros de São Paulo e vibra com a volta aos gramados. ?Desde 2003 eu não treinava ou jogava sem sentir dores?, comentou. ?Estou me sentindo bem depois dos primeiros treinos e com muita vontade de ajudar o São Paulo.? Maurinho foi campeão brasileiro duas vezes - em 2002 no Santos e 2003 no Cruzeiro -, mas teve a carreira prejudicada devido às seguidas lesões no joelho direito. Em 2006, depois de vários tratamentos, sem sucesso, o lateral se submeteu à terceira cirurgia no local - reconstruiu todos ligamentos - e fez a recuperação no CT do São Paulo. Ficou um ano sem jogar. Para contar com Maurinho, o clube paulista fez acordo com o Cruzeiro, então dono dos seus direitos federativos: iria recuperá-lo, com a promessa de que os mineiros o liberariam, no fim do tratamento. Como compensação, o São Paulo emprestou o volante Renan e o lateral Fábio Santos para o time de Belo Horizonte este ano. ?Alguns duvidavam, mas sempre acreditei que voltaria a jogar?, disse Maurinho. ?De agora em diante, pretendo estar em boas condições para brigar por um lugar no time.? Com a inscrição de Maurinho, melhora um pouco a situação do técnico Muricy Ramalho, que passa a contar com 25 jogadores no elenco. Para a posição, o treinador também tem Ilsinho (que se recupera de lesão muscular) e o equatoriano Reasco, titular nesta quinta-feira contra o Sertãozinho. Maurinho foi inscrito com a camisa 12 na Libertadores - usará o mesmo número no Paulistão, onde apenas o São Paulo e o Corinthians têm numeração fixa.