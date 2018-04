Contrato de meia Renato com o Grêmio é reativado O nome do meia Renato novamente voltou a aparecer no Boletim Informativo Diário (BID), da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como pertencente ao Grêmio e, agora, o jogador está liberado para atuar pelo clube gaúcho. O contrato está registrado até o final de 2009.