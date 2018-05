Controlar a ansiedade é o principal desafio de Gabriel no Palmeiras

Nesta sexta-feira completam seis meses da cirurgia no joelho esquerdo do volante Gabriel. O jogador do Palmeiras, recuperado da grave lesão, já treina com os companheiros e agora vive uma nova fase, tão complicada quanto a recuperação: Ter paciência para voltar aos poucos e não deixar com que a ansiedade o atrapalhe.

“Na maioria dos dias, eu treinava dois períodos. Era um dos primeiros a chegar e um dos últimos a ir embora. Está chegando a melhor hora e tenho certeza que vou voltar ao nível que estava jogando antes. Precisa de paciência de todas as partes, principalmente a minha. A ansiedade é uma das coisas que pega bastante”, admitiu o volante, que passou por cirurgia em agosto.

Inscrito para a primeira fase do Campeonato Paulista, Gabriel ainda não teve um teste para, de fato, mostrar o quanto está recuperado. Nesta sexta-feira, os jogadores que não atuaram contra o São Bento fizeram um jogo-treino contra o Nacional, na Academia de Futebol, e embora tenha até se aquecido para participar da partida, o volante ficou de fora.

“Estava ansioso para participar do jogo-treino, mas o Marcelo (Oliveira, técnico) e os médicos vieram conversar comigo e me disseram que o jogo está muito pegado e acharam melhor dar uma segurada. Ainda preciso de um pouco de cuidado. Entendi e concordei. Semana que vem vamos começar a entrar mais nos coletivos e estar me preparando para quando tiver uma oportunidade”, completou.

O elenco do Palmeiras ganhou folga neste final de semana e retorna aos treinos só na segunda-feira, quando inicia os preparativos visando a partida contra o Oeste, em São José do Rio Preto. Para essa partida, o técnico Marcelo Oliveira já adiantou que dará uma chance para Roger Carvalho atuar ao lado de Vitor Hugo, já que no jogo contra o São Bento, Leandro Almeida jogou muito mal e foi considerado um dos responsáveis pelo empate por 2 a 2, no Pacaembu.