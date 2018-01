Contru interdita parte do Morumbi O Departamento de Controle do Uso de Imóveis de São Paulo (Contru) interditou nesta segunda-feira parte do setor amarelo do estádio do Morumbi, local atingido pelo fogo após o clássico entre São Paulo e Corinthians. Um incêndio, que teria sido provocado por corintianos, atingiu um depósito de material de manutenção do estádio. Labaredas atingiram partes de concreto da arquibancada. A pedido da Polícia Militar, em documento assinado pelo Coronel Marinho, engenheiros do Contru vistoriaram nesta segunda-feira o Morumbi e resolveram interditar o setor até que laudos específicos sobre a estrutura do local fossem apresentados. O São Paulo contratou a empresa Falcão Bauer, especializada no assunto, para emitir um parecer técnico. A expectativa no clube é que o setor seja liberado até o dia 9, quando o time recebe o Universidad de Chile, pela Libertadores.