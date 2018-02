Contru libera setor amarelo do Morumbi O Contru liberou parcialmente nesta terça-feira o setor amarelo do estádio do Morumbi para o jogo entre São Paulo e Universidad de Chile válido pela Copa Libertadores da América. A área - interditada após o clássico entre São Paulo e Corinthians - tem capacidade para 10 mil lugares, mas apenas 7 mil serão ocupados pelos torcedores. Foram colocados à venda 66.781 ingressos.