Contundido, Boateng pode desfalcar o Bayern no resto da temporada

O Bayern de Munique comunicou neste domingo que o defensor Jérôme Boateng precisa de uma "longa pausa" depois de sofrer uma lesão muscular durante a vitória por 2 a 1 sobre o Hamburgo, na última sexta-feira, pelo Campeonato Alemão.

O líder da competição explicou que uma ressonância magnética revelou que Boateng sofreu uma "lesão muscular no adutor esquerdo" e que a sua ausência é uma "perda amarga para o clube, pois Boateng era o melhor defensor do Campeonato Alemão, com uma taxa de sucesso de quase 72% até sua lesão".

Ainda que o Bayern não tenha apresentado uma previsão sobre o período de afastamento dos gramados de Boateng, o diário alemão Bild afirmou que o jogador pode perder o restante da temporada europeia.

A lesão de Boateng é apenas a última do Bayern, que vem tendo a última temporada sob o comando de Pep Guardiola afetada por várias contusões. Franck Ribery, Mario Götze, Medhi Benatia, Rafinha, Sven Ulreich e Juan Bernat ficaram fora do jogo da última sexta-feira por estarem lesionados. Porém, Bernat voltou aos treinamentos no último sábado.