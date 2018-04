Contundido, Cristiano Ronaldo pode desfalcar o Real contra o City

O Real Madrid sofreu a maior baixa possível em seu elenco no momento em que se aproxima a definição das competições da temporada 2015/2016 do futebol europeu. Nesta sexta-feira, o clube comunicou que Cristiano Ronaldo teve uma distensão muscular na perna direita e poderá perder partidas importantes, tanto no Campeonato Espanhol como na Liga dos Campeões.

De acordo com o Real Madrid, os exames médicos realizados pelo craque português revelaram que Cristiano Ronaldo sofreu a lesão muscular na coxa direita durante a vitória por 3 a 0 sobre o Villarreal, na última quarta-feira, ao tentar marcar um gol de bicicleta.

O clube não especificou quanto tempo o português ficará fora do time, mas ele não terá condições de enfrentar o Rayo Vallecano, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no sábado, fora de casa. Além disso, Cristiano Ronaldo já se tornou dúvida para o duelo com o Manchester City, pelas semifinais da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, na Inglaterra.

Contundido, Cristiano Ronaldo não participou nesta sexta-feira do treinamento do time no CT de Valdebebas, realizando apenas trabalhos de recuperação na academia. O atacante português é, mais uma vez, o grande destaque do Real Madrid na temporada, com 47 gols marcados em 44 partidas, sendo 16 deles na Liga dos Campeões, em dez jogos, o que o deixa como artilheiro disparado do torneio continental.

Agora, ao menos nesse fim de semana, o Real Madrid não poderá contar com o seu craque na perseguição ao líder Barcelona na luta pelo título do Campeonato Espanhol. O rival catalão soma os mesmos 79 pontos do Atlético de Madrid e leva vantagem nos critérios de desempate, enquanto o Real é o terceiro colocado, com 78.