Contundido, Giovanni Augusto desfalcará o Corinthians por um mês

O Corinthians sofreu uma baixa para os seus compromissos no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. Nesta segunda-feira, o clube comunicou que o meia Giovanni Augusto sofreu lesão ligamentar no pé e tornozelo esquerdo e deverá ficar afastado dos gramados por aproximadamente um mês.

Esse diagnóstico, porém, foi encarado com certo alívio pelo Corinthians, afinal, havia a preocupação de que Giovanni Augusto tivesse sofrido alguma fratura no último sábado, quando se lesionou durante o primeiro tempo da goleada por 4 a 0 sobre o Red Bull Brasil, no Itaquerão, pelas quartas de final do Estadual.

De qualquer modo, com a previsão de ficar afastado dos gramados por um mês, Giovanni Augusto deve ficar fora de importantes jogos do Corinthians, a começar pelo duelo da próxima quarta-feira com o Cobresal, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, e das semifinais do Paulistão, no próximo fim de semana.

Além disso, ficará fora dos compromissos seguintes nesses torneios, desde que, claro, o Corinthians avance. O segundo jogo da final do Paulistão está marcado para 8 de maio, o que inviabiliza a sua participação no restante do torneio estadual.

A lesão de Giovanni Augusto também aumenta a expectativa para que o Corinthians oficialize e antecipe a estreia de Marquinhos Gabriel. Apesar da a data de inscrição para o Paulistão estar encerrada, existe uma regra que permite as equipes trocarem qualquer jogador contundido do torneio, desde que a lesão seja comprovada por um laudo médico. O meia chegou ao Brasil na sexta-feira e acerta os últimos detalhes para assinar um contrato válido por quatro anos. O Corinthians pagará ao Al Nassr, da Arábia Saudita, R$ 10 milhões pelo jogador, que recentemente teve passagens por Santos e Palmeiras.