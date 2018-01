Contundido, Pepe pode perder estreia do Real Madrid na temporada

O zagueiro do Real Madrid Pepe está com uma lesão na perna e deve perder a partida de estreia do clube na Liga Espanhola contra o Sporting Gijon, em 23 de agosto, informou o clube nesta sexta-feira.

O português teve que sair de campo após 16 minutos do amistoso contra o Bayern de Munique na quarta-feira, no qual o Real perdeu por 1 x 0. "Uma lesão muscular na perna direita foi diagnosticada após exames", de acordo com uma nota do clube.

De acordo com relatos da mídia espanhola, ele pode ficar fora de ação por até três semanas, podendo ficar de fora da partida contra o recém-promovido Sporting.

O Real Madrid busca se recuperar sob comando do novo técnico Rafa Benítez, após falhar em ganhar alguma grande competição na temporada passada. Benítez também pode ficar sem o atacante francês Karim Benzema, que possui uma lesão na coxa.